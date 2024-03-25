МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заммэра Ракова сообщила о сдаче более 2 тонн крови для пострадавших в «Крокусе»

Всего в качестве доноров выступили более семи тысяч человек.
Никита Черненко 2024-03-25 19:45:01
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Столичные пункты сдачи крови собрали более двух тонн крови для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По информации заммэра, всего за несколько дней более семи тысяч человек пожелали стать донорами крови для пострадавших. Ракова поблагодарила неравнодушных граждан и отметила высокую моральную поддержку пострадавших со стороны граждан.  

«Несмотря на то, что запасов крови в столице для оказания помощи пострадавшим достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили прием всех горожан. Всего за несколько дней к нам обратились свыше семи тысяч желающих стать донорами. Москвичи помогли собрать более двух тонн крови», - цитирует Sputnik.

Рядом со зданием «Крокуса», где вечером 22 марта произошел теракт, возник стихийный мемориал памяти жертвам террористической атаки. Таблички со словами соболезнования сегодня также оставили представители Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.

#в стране и мире #Теракт #Анастасия Ракова #доноры крови #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 