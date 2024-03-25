Заммэра Ракова сообщила о сдаче более 2 тонн крови для пострадавших в «Крокусе»

Столичные пункты сдачи крови собрали более двух тонн крови для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на заявление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По информации заммэра, всего за несколько дней более семи тысяч человек пожелали стать донорами крови для пострадавших. Ракова поблагодарила неравнодушных граждан и отметила высокую моральную поддержку пострадавших со стороны граждан.

«Несмотря на то, что запасов крови в столице для оказания помощи пострадавшим достаточно, все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не завершили прием всех горожан. Всего за несколько дней к нам обратились свыше семи тысяч желающих стать донорами. Москвичи помогли собрать более двух тонн крови», - цитирует Sputnik.

Рядом со зданием «Крокуса», где вечером 22 марта произошел теракт, возник стихийный мемориал памяти жертвам террористической атаки. Таблички со словами соболезнования сегодня также оставили представители Таджикистана, Молдовы и Азербайджана.