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На мемориале у «Крокуса» появилась табличка от народа Таджикистана

Мемориал усыпан цветами, там проходит панихида по жертвам трагедии.
Мария Зайцева 2024-03-25 16:38:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На горе цветов на мемориале у «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошел теракт, появились таблички от народов стран СНГ: Таджикистана, Молдовы, Азербайджана. Рядом с местом трагедии проходит панихида по погибшим в теракте.

«"Таджикский народ потрясен и скорбит вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования", "Азербайджан скорбит вместе с вами", "Молдова скорбит с Россией"», - гласят таблички.

Ранее со «Звездой» поделились эмоциями люди, возложившие цветы к стихийному мемориалу у ТРЦ «Крокус Сити Холл».

#Теракт #Трагедия #наш эксклюзив #соболезнования #Крокус сити холл
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