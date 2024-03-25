На мемориале у «Крокуса» появилась табличка от народа Таджикистана

На горе цветов на мемориале у «Крокус Сити Холла», где вечером 22 марта произошел теракт, появились таблички от народов стран СНГ: Таджикистана, Молдовы, Азербайджана. Рядом с местом трагедии проходит панихида по погибшим в теракте.

«"Таджикский народ потрясен и скорбит вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования", "Азербайджан скорбит вместе с вами", "Молдова скорбит с Россией"», - гласят таблички.

Ранее со «Звездой» поделились эмоциями люди, возложившие цветы к стихийному мемориалу у ТРЦ «Крокус Сити Холл».