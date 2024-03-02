Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС палестино-израильский конфликт

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и его делегацией. Они поговорили о палестино-израильском конфликте, а также обсудили межпалестинскую встречу, которая прошла в Москве. МИД РФ написал об этом на своем сайте.

«В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться», - указано в сообщении.

Российское дипломатическое ведомство также сообщило, что на переговорах Богданов подчеркнул необходимость освободить как можно скорее граждан, которых удерживают в Газе как заложников. Среди них есть трое россиян - Александр Лобанов, Андрей Козлов и Александр Труфанов.