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Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС палестино-израильский конфликт

В ходе встречи замглавы МИД РФ Богданов и член политбюро ХАМАС Абу-Марзук рассмотрели ситуацию в зоне конфликта, из-за которого гуманитарная обстановка в Газе стремительно ухудшается.
Анастасия Бобылева 2024-03-02 00:09:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Замминистра иностранных дел России Михаил Богданов встретился с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и его делегацией. Они поговорили о палестино-израильском конфликте, а также обсудили межпалестинскую встречу, которая прошла в Москве. МИД РФ написал об этом на своем сайте.

«В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться», - указано в сообщении.

Российское дипломатическое ведомство также сообщило, что на переговорах Богданов подчеркнул необходимость освободить как можно скорее граждан, которых удерживают в Газе как заложников. Среди них есть трое россиян - Александр Лобанов, Андрей Козлов и Александр Труфанов.

#в стране и мире #МИД РФ #переговоры #ХАМАС #Михаил Богданов #палестино-израильский конфликт
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