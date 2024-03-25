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Хинштейн рассказал о ситуации с оружием у охранников «Крокуса»

Оружие не доставали из хранилища, на входе охранники дежурили без него.
Мария Зайцева 2024-03-25 17:43:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

У ООО «ЧОП "Крокус Профи"», охранники которого стояли на входе в ТРЦ, есть оружие. Оно находится в специальном помещении, поэтому охранники были без него и даже без специальных средств. Об этом в понедельник, 25 марта, в своем официальном Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Он добавил, что по закону ЧОО могут иметь в своем арсенале служебное оружие, но не выставлять вооруженные посты на объектах массового скопления людей.

Депутат предложил внести изменения в закон и обязать ЧОПы предоставлять вооруженную охрану для объектов повышенной антитеррористической защищенности. К таким объектам относятся и крупные ТЦ, включая «Крокус».

Хинштейн заявил, что они с коллегами уже начали прорабатывать инициативы по этому предложению.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить эвакуационные выходы у здания «Крокуса».

#оружие #Теракт #Хинштейн #Крокус сити холл
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