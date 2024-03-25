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СК РФ просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следователи попросили заключить под стражу еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле».
Игнат Далакян 2024-03-25 17:40:01
© Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости

Следственный комитет России просит арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в суде.

«Поступило еще три материала: в отношении Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича», - передает РИА Новости сообщение суда.

Отмечается, что двоим предъявлено официальное обвинение, третий остается в статусе подозреваемого.

Ранее Басманный суд заключил под стражу на два месяца четырех обвиняемых по делу о совершении теракта в «Крокус Сити Холле». Заседания по каждому из обвиняемых прошли в закрытом формате в целях безопасности и недопущения распространения доказательств, собранных следствием. Обвиняемые останутся в СИЗО до 22 мая.

#Теракт #арест #СК РФ #Крокус сити холл
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