МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спасшаяся из «Крокуса» женщина рассказала, что первый этаж был завален трупами

Женщина рассказала, что люди вели себя по-разному: кто-то кричал, кто-то держал себя в руках, а некоторые мужественно организовывали выходы к спасению.
Игнат Далакян 2024-03-25 17:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Чудом спасшаяся при кровавом теракте в «Крокус Сити Холле» женщина рассказала «Звезде», что люди в панике метались по концертному залу, спасаясь от бесконечных автоматных очередей.

По ее словам, все в ужасе гурьбой пытались сбежать. Те, кто смог выбраться, бросились к эскалатору, который ехал вниз прямо к погибшим.

«Уже в пролете между вторым и первым этажом мы увидели, что внизу лежат трупы, мимо погибших все мчались на улицу. Выбравшись, мы бежали в сторону МКАДа... Ровно в 20.00 пошел сизый дым, вслед за ним хлопки, люди стали быстро собираться и бежать, но тут же началась автоматная очередь», - вспоминает Вероника.

Она рассказала, что люди вели себя по-разному: кто-то кричал, кто-то держал себя в руках, а некоторые мужественно организовывали выходы к спасению.

Ранее оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин рассказал, как сумел вывести всю свою съемочную группу из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта. Именно его группа должна была снимать концерт.

#Теракт #Трагедия #пострадавшие #наш эксклюзив #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 