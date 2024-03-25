Спасшаяся из «Крокуса» женщина рассказала, что первый этаж был завален трупами

Чудом спасшаяся при кровавом теракте в «Крокус Сити Холле» женщина рассказала «Звезде», что люди в панике метались по концертному залу, спасаясь от бесконечных автоматных очередей.

По ее словам, все в ужасе гурьбой пытались сбежать. Те, кто смог выбраться, бросились к эскалатору, который ехал вниз прямо к погибшим.

«Уже в пролете между вторым и первым этажом мы увидели, что внизу лежат трупы, мимо погибших все мчались на улицу. Выбравшись, мы бежали в сторону МКАДа... Ровно в 20.00 пошел сизый дым, вслед за ним хлопки, люди стали быстро собираться и бежать, но тут же началась автоматная очередь», - вспоминает Вероника.

Она рассказала, что люди вели себя по-разному: кто-то кричал, кто-то держал себя в руках, а некоторые мужественно организовывали выходы к спасению.

Ранее оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин рассказал, как сумел вывести всю свою съемочную группу из концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта. Именно его группа должна была снимать концерт.