Оператор и преподаватель Института кино и телевидения Иван Поморин сумел вывести всю свою съемочную группу из концертного зала «Крокус Сити холла». Именно группа Ивана должна была снимать концерт. Всего было 18 человек, в том числе бывшие студенты Ивана, и 16 камер. Все люди спаслись, вся техника осталась под завалами.

«Моя съемочная группа находилась на сцене, которая снимала этот концерт, мы готовы были к мотору. Оставалось 5 минут до запуска камер», - рассказал он.

Иван и вся его съемочная группа были в гарнитурах, и когда кто-то сказал, что началась стрельба, Поморин скомандовал всем бросать технику и выходить. Благодаря гарнитуре вся съемочная группа услышала команду и начала выходить.

«Так мы спаслись. Среагировали до начала паники. Люди не понимали, что происходит. Моя группа начала эвакуироваться и помогать людям выходить. Наверное, это спасло. Потому что мы в самую заварушку не попали. Зал - воронка, люди вниз спускаются, единственный выход - через сцену. На сцене много пожарных, запасных выходов нету. Когда занавес закрыт - люди не понимают, что они могут туда идти, для них это стенка», - рассказал Поморин.

Пожар начался, когда съемочная группа уже была на улице.

«Видели две девочки, мои операторы, которые оставались на втором ярусе, как загорелась занавеска. С их слов - бросили что-то, то ли зажигательную гранату, то ли коктейль Молотова, - и занавес загорелся», - рассказал Поморин.

В результате теракта в «Крокус Сити холле» погибли, по последним данным, 133 человека.