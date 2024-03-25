Один рабочий погиб под завалами в шахте «Кальинская» под Екатеринбургом

На шахте «Кальинская» в Свердловской области закончена спасательная операция, один из двух горнорабочих, найденный спасателями, погиб. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Спасатели также обнаружили выжившего второго шахтера, попавшего под завал после горного удара. Его доставили для оказания медицинской помощи в районную городскую центральную больницу, где будет также выяснена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По факту смерти другого рабочего возбуждено уголовное дело.

«В рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов"), факту смерти рабочего будет дана правовая оценка, тело умершего будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти», - сообщил Шульга.

Ранее пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР) сообщила об обрушении горных пород в шахте, из-за чего двое рабочих оказались под завалами. Согласно информации компании, обрушение произошло в результате горного удара.