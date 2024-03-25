На Урале двое рабочих оказались под завалами в шахте «Кальинская»

В шахте «Кальинская» в Свердловской области произошло обрушение, в результате которого двое рабочих оказались под завалами. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

По данным компании, обрушение произошло в результате горного удара. Известно, что шахтеры, оказавшиеся под завалами, подают сигналы.

Для разбора завалов в шахту прибыли два отделения военизированного горноспасательного отряда. Также на месте происшествия работают представители компании.