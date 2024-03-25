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«Сердце оборвалось»: возложившие цветы у «Крокуса» рассказали об эмоциях в день трагедии

Соболезнующие пожелали, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.
Алексей Курильченко 2024-03-25 13:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Возложившие цветы к стихийному мемориалу у ТРЦ «Крокус Сити Холл» в беседе со «Звездой» поделились своими эмоциями после произошедшей трагедии. По словам Марины, у ее подруги во время теракта погиб начальник.

«Сердце оборвалось. Я могу представить весь ужас близких, которые потеряли своих... Это настолько страшно. Мы ходили в храм молились за тех, кто погиб, и, конечно, молимся за тех, кто с помощью врачей поправится. У моей приятельницы начальник погиб, у него осталось пятеро детей», - рассказала Марина.

Многие пришли не только почтить память погибших, но и выразить благодарность тем, кто помогал избежать больших жертв.

«Я пришла сказать спасибо тем, кто вел себя мужественно в этой ситуации и помогли избежать больших жертв. Наши искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Я очень надеюсь, что больше этого не повторится», - рассказала Ирина.

Как сообщила ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, после теракта в больницах и стационарах остаются 97 человек. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и проходят лечение в столичных и подмосковных медучреждениях, а также в федеральных центрах.

#Теракт #Трагедия #наш эксклюзив #соболезнования #Крокус сити холл
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