«Сердце оборвалось»: возложившие цветы у «Крокуса» рассказали об эмоциях в день трагедии

Возложившие цветы к стихийному мемориалу у ТРЦ «Крокус Сити Холл» в беседе со «Звездой» поделились своими эмоциями после произошедшей трагедии. По словам Марины, у ее подруги во время теракта погиб начальник.

«Сердце оборвалось. Я могу представить весь ужас близких, которые потеряли своих... Это настолько страшно. Мы ходили в храм молились за тех, кто погиб, и, конечно, молимся за тех, кто с помощью врачей поправится. У моей приятельницы начальник погиб, у него осталось пятеро детей», - рассказала Марина.

Многие пришли не только почтить память погибших, но и выразить благодарность тем, кто помогал избежать больших жертв.

«Я пришла сказать спасибо тем, кто вел себя мужественно в этой ситуации и помогли избежать больших жертв. Наши искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Я очень надеюсь, что больше этого не повторится», - рассказала Ирина.

Как сообщила ранее министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, после теракта в больницах и стационарах остаются 97 человек. Они находятся в состоянии различной степени тяжести и проходят лечение в столичных и подмосковных медучреждениях, а также в федеральных центрах.