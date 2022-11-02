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Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с РФ

Анна Касаткина
11:27 02.11.2022
Заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, ширина — 3 метра, рассказал польский министр обороны.
Польша начала строить заграждение из колючей проволоки на границе с РФ
© Фото: Ulf Mauder, dpa, GlobalLookPress
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Польша начала строить временное заграждение из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Об этом заявил вице-премьер, глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

«Уже сегодня начинаются работы... по строительству временного заграждения на польско-российской границе», — сказал он на брифинге.

Блащак уточнил, что в работах задействованы саперы и солдаты Войска Польского. По словам министра, заграждение будет состоять из трех рядов колючей проволоки, его высота составит 2,5 метра, ширина — 3 метра. Со своей стороны Польша также установит конструкцию, которая защитит животных.

Министр обороны отметил, что решение о строительстве принято в связи с тем, что РФ открыла аэропорт в Калининградской области для самолетов с Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления, пишет РИА Новости.

О планах Польши построить заграждение на границе с Россией стало известно в начале октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда назвал эту идею «глупостью», отметив, что история не раз доказывала, что такие стены всегда падают.

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