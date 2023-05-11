Огненные шары с кометными хвостами заметили в небе над Японией

© Видео: Malinda @TreasChest.twitter © Фото: Malinda @TreasChest.twitter

Очевидцами необычного природного явления стали жители японской префектуры Окинава вечером 10 мая.

Примерно в 20:30 в среду в небе над островом появились несколько светящихся объектов, напоминающих огненные шары с длинным шлейфом. Об этом сообщил местный телеканал TBS.

Как видно на кадрах, опубликованных в Twitter, по небу в темноте медленно, параллельно друг другу в потоке света движутся два огненных шара. Эксперты портала Weathernews отметили особую траекторию небесных тел: она отличается от кометной, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.

Напомним, что в феврале 2023 года американские ПВО зафиксировали в небе над США загадочный шар, оказавшийся китайскими аэростатом.