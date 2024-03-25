Сотрудник «Крокуса» рассказал о разговоре с террористом за 15 дней до трагедии

Работник «Крокус Сити Холла» Александр рассказал, что видел одного из террористов в центре за несколько дней до нападения. Александру даже удалось немного пообщаться с боевиком - тот задавал работнику странные вопросы.

«Я запомнил его по куртке, в которой он был. Он ко мне подходил несколько раз на протяжении, наверное, часа. Что-то невнятное спрашивал, я не помню точно что, потому что он плохо говорил по-русски... Спрашивал, где что находится», - цитирует Life.ru слова Александра.

После теракта Александр узнал боевика по куртке, когда в СМИ опубликовали снимки нападавших. В день нападения юноша работал в гардеробе и вывел посетителей через служебный вход. После этого ему удалось сбежать со своей девушкой через мост.

Напомним, что вечером 24 марта Басманный суд Москвы арестовал на два месяца трех фигурантов дела о нападении. Двух из четырех напавших обвинили в терроризме, им грозит пожизненное тюремное заключение.