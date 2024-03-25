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Постпред РФ при ОЗХО сообщил о функционирующих на Украине 30 биолабораториях США

После начала СВО деятельность биолабораторий США на Украине приостановили, уничтожив опасные патогены, однако через год проведение исследований было возобновлено.
Дарина Криц 2024-03-25 01:11:01
© Фото: © Britta Pedersen dpa Global Look Press

Россия располагает достоверными сведениями о продолжающих функционирование на Украине порядка 30 американских биологических лабораториях.

Посол в Нидерландах и Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин рассказал, что в феврале 2022 года киевские власти начали спешно уничтожать хранившиеся в лабораториях опасные патогены и приостанавливать исследования, но уже через год они возобновились.

«По данным нашего оборонного ведомства, в день начала специальной военной операции, 24 февраля 2022 года, Киев начал спешно уничтожать хранившиеся в лабораториях опасные патогены и приостанавливать проведение исследований, но в 2023 году реализация программ возобновилась, изменилось только их название. Например, "Совместные биологические исследования" - эта программа фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия», - сообщил он в интервью «Известиям».

Посол Тарабрин добавил, что в этой связи не вызывают удивления блокируемые Соединенными Штатами на протяжении последних 20 лет все инициативы России, направленные на укрепление режима биологической конвенции и создание механизма проверки ее соблюдения всеми странами-участницами.

Высокопоставленный дипломат пояснил, что тема биологического оружия не относится к повестке дня ОЗХО, так как там занимаются проблемами уничтожения и нераспространения химического оружия.

«Вопросы, связанные с биологическим оружием, регулируются Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия и обсуждаются на других международных площадках: на конференции ООН по разоружению, в Совете Безопасности ООН», - отметил российский посол в Нидерландах.

Как сообщало 19 февраля Минобороны РФ, украинские вооруженные силы располагают аналогами химиката «Табун», которые применялись фашистами в годы Великой Отечественной войны. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время ВСУ активно применяют запрещенные списочные химикаты.

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