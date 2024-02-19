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У ВСУ есть аналоги химиката «Табун», использовавшегося фашистами в годы войны

В Минобороны России подчеркнули, что в настоящее время украинские военные активно применяют запрещенные списочные химикаты.
2024-02-19 13:37:01
© Фото: Hendrik Schmidt, ZB, Global Look Press © Видео: Минобороны России

Украинские вооруженные силы имеют в своем распоряжении подобие отравляющего вещества «Табун», которое использовалось фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Украина при пособничестве стран Запада не ограничивает себя использованием химических средств нелетального действия, активно применяя списочные химикаты», - указал Кириллов в ходе брифинга Минобороны России.

Уточняется, что это боевое вещество находится в Списке 1 Конвенции о запрещении химоружия. О наличии подобного химиката у украинской стороны ранее сообщили представители ВСУ.

Брифинг посвящен вопросам нарушения Соединенными Штатами и Украиной Конвенции о запрещении химического оружия. В ходе брифинга в оборонном ведомстве также добавили, что киевский режим разрабатывает тактику по подрыву емкостей с синильной кислотой и аммиаком при продвижении российских сил.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов. 

#Минобороны РФ #Химическое оружие #игорь кириллов #ВСУ #химикаты
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