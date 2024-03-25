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Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в «Крокусе»

Подготовка к проведению матчей 22-го тура проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и зрителей, сообщили в Мир РПЛ.
Максим Крюков 2024-03-25 11:43:01
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Все футбольные матчи в рамках 22-го тура Мир Российской премьер-лиги (Мир РПЛ), которые пройдут с пятницы, 29 марта, по воскресенье, 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

В заявлении, опубликованном на официальном сайте турнира, говорится, что подготовка к проведению матчей 22-го тура проходит с учетом повышенных мер безопасности участников соревнований и болельщиков, которые придут на стадионы.

Отмечается, что решения по возможным ограничениям посещаемости будут принимать органы исполнительной власти регионов.

Между тем сегодня должен был состояться товарищеский матч между сборными России и Парагвая. Однако в связи с террористическим актом в «Крокусе» Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение перенести встречу. Как уточнили в РФС, стороны договорились о том, что поединок может состояться в другой период времени.

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