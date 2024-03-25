Артиллерист рассказал, что Abrams хорошо горит после попаданий снарядов «Града»

Американские танки Abrams, которые использует Киев в зоне боевых действий, очень хорошо горят даже после попаданий снарядов РСЗО «Град», сообщил командир взвода управления РСЗО «Град» Новороссийского соединения ВДВ группировки «Днепр» с позывным Чех.

«Лично видел, как его экипаж, выпрыгивая, горел, и очень хорошо горит Abrams, даже от попадания "Града"», - поделился Чех.

Министерство обороны РФ заявило, что американская машина была уничтожена в Запорожской области. По данным ведомства, расчет «Града» поразил пехоту и технику ВСУ в тыловых пунктах. Также Минобороны продемонстрировало кадры объективного контроля боевой работы, на которых запечатлены моменты ударов по целям и взрывы.

На прошлой неделе на заседании коллегии ведомства министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, какую военную технику западного производства потерял противник с начала года. По словам Шойгу, ВСУ лишились четырех танков Abrams и пяти танков Leopard. Также противник потерял 27 БМП Bradley, шесть установок РСЗО HIMARS и пять ЗРК Patriot.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.