С начала этого года российские военные в зоне специальной операции уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также уничтожены 27 боевых машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять ЗРК Patriot.

Сергей Шойгу отметил, что на фоне успехов ВС РФ украинское командование вынуждено использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. В бой бросаются оставшиеся резервы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.