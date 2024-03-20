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Шойгу: с начала года ВС РФ уничтожили четыре танка Abrams и пять Leopard

Также уничтожены 27 боевых машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
2024-03-20 14:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

С начала этого года российские военные в зоне специальной операции уничтожили четыре танка Abrams американского производства и пять танков Leopard немецкого производства. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Также уничтожены 27 боевых машин Bradley, шесть пусковых установок HIMARS и 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе пять ЗРК Patriot.

Сергей Шойгу отметил, что на фоне успехов ВС РФ украинское командование вынуждено использовать наиболее дорогостоящие образцы зарубежной техники. В бой бросаются оставшиеся резервы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Сергей Шойгу #Abrams #Леопард #МО РФ #СВО
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