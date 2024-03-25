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Пушилин: освобождение Красного приближает начало восстановления Артемовска

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за обстрелов со стороны украинских боевиков в Артемовске не было возможности начать восстановительные работы.
Максим Крюков 2024-03-25 10:45:01
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Освобождение села Красное и продвижение российских войск в районе города Часов Яр делают все более возможным восстановление Артемовска. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Населенный пункт Красное и продвижение наших подразделений в районе Часова Яра конечно же делают все более близкой ту возможность, когда мы сможем в Артемовске начать работы», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР добавил, что из-за обстрелов со стороны ВСУ в Артемовске не было возможности начать восстановительные работы.

«Для них (ВСУ. - Прим. ред.) очень болезненно, если мы там начнем работы по разминированию, разбору завалов и конечно же работы по восстановлению», - отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что отдаление линии соприкосновения от Артемовска позволяет рассчитывать на начало работ по восстановлению города уже в обозримом будущем.

Напомним, 23 марта в Министерстве обороны России сообщили об освобождении подразделениями «Южной» группировки войск населенного пункта Красное в ДНР. В МО РФ отметили, что на данном участке улучшено тактическое положение по переднему краю.

#ДНР #освобождение #денис пушилин #восстановление #Артемовск #красное
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