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ВС РФ освободили село Красное в ДНР

На этом участке улучшено тактическое положение по переднему краю.
2024-03-23 19:02:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России. Село на Донецком направлении освобождено в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении.

На этом участке улучшено тактическое положение по переднему краю.

В районе населенного пункта Богдановка ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #спецоперация #донецкое направление #красное
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