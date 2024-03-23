ВС РФ освободили село Красное в ДНР

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России. Село на Донецком направлении освобождено в результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск, говорится в сообщении.

На этом участке улучшено тактическое положение по переднему краю.

В районе населенного пункта Богдановка ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.