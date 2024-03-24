Расчет СПГ-9 «Копье» показал, как сорвал ротацию ВСУ у Раздоловки ДНР

Противотанковые подразделения тульских десантников не позволили вооруженным формированиям украинских националистов провести ротацию на Северском направлении у населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. Кадры боевой работы бойцов ВДВ опубликовало Министерство обороны России.

Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов обнаружили группу противника, которая выдвигалась в сторону своих передовых позиций для проведения ротации личного состава.

Получив разведданные, расчет станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье» нанес огневое поражение подразделениям ВСУ, уничтожив более 10 украинских боевиков. Несколькими выстрелами из гранатомета десантники поразили вражескую пехоту, не оставив ей ни единого шанса на отход.

После выполнения боевой задачи расчет оперативно замаскировал «Копье» и убыл в укрытие.

Ранее в МО РФ показали, как бронегруппа тульских десантников уничтожила украинских националистов вместе с их опорным пунктом в районе Раздоловки и Веселого. Бойцы ВДВ вели огонь под прикрытием ночи с применением боевых машин десанта БМД-2К-АУ. Наши военнослужащие часто совершают рейды и подбираются к позициям противника настолько близко, что могут вести стрельбу прямой наводкой.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.