Бронегруппа ВДВ уничтожила боевиков в районе Раздоловки и Веселого почти в упор

Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских националистов вместе с опорным пунктом в районе Раздоловки и Веселого на Соледаро-Артемовском направлении. Огонь вели под прикрытием ночи с применением боевых машин десанта БМД-2К-АУ.

Десантники рассказали, что часто совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ, ведя огонь прямой наводкой. Корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивают операторы беспилотников. Все попытки боевиков противостоять таким рейдам при помощи FPV-дронов терпят неудачи.

«Очень большая насыщенность "птичками". Просто ночные дороже и их меньше. Есть и ночные FPV, они пару раз пытались нас поймать, но не получилось. Мы быстрые, резкие, дерзкие, и нам ничего не страшно. У них тоже есть свои ограничения. Мы насколько можем, настолько приспосабливаемся и работаем. На данный момент все получается», - рассказал командир бронегруппы в позывным Диди.

После поражения боевиков десантники оперативно меняют огневую позицию и продолжают уничтожать противника. Ранее тульские десантники сумели подобраться на расстояние 500 метров до вражеских окопов на этом же направлении спецоперации. Тогда осколочно-фугасными и зажигательными снарядами смели укрепления боевиков. Противника стараются подавить до такой степени, чтобы при заходе наших штурмовых групп никто не мог оказать им сопротивления.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.