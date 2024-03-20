МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бронегруппа ВДВ уничтожила боевиков в районе Раздоловки и Веселого почти в упор

Бойцы часто совершают рейды и подбираются к вражеским позициям настолько близко, что могут вести огонь прямой наводкой.
2024-03-20 06:22:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских националистов вместе с опорным пунктом в районе Раздоловки и Веселого на Соледаро-Артемовском направлении. Огонь вели под прикрытием ночи с применением боевых машин десанта БМД-2К-АУ.

Десантники рассказали, что часто совершают дерзкие рейды и подбираются практически вплотную к позициям ВСУ, ведя огонь прямой наводкой. Корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивают операторы беспилотников. Все попытки боевиков противостоять таким рейдам при помощи FPV-дронов терпят неудачи.

«Очень большая насыщенность "птичками". Просто ночные дороже и их меньше. Есть и ночные FPV, они пару раз пытались нас поймать, но не получилось. Мы быстрые, резкие, дерзкие, и нам ничего не страшно. У них тоже есть свои ограничения. Мы насколько можем, настолько приспосабливаемся и работаем. На данный момент все получается», - рассказал командир бронегруппы в позывным Диди.

После поражения боевиков десантники оперативно меняют огневую позицию и продолжают уничтожать противника. Ранее тульские десантники сумели подобраться на расстояние 500 метров до вражеских окопов на этом же направлении спецоперации. Тогда осколочно-фугасными и зажигательными снарядами смели укрепления боевиков. Противника стараются подавить до такой степени, чтобы при заходе наших штурмовых групп никто не мог оказать им сопротивления.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #ВСУ #БМД-2К-АУ #бронегруппа #FPV-дрон #Соледаро-Артемовское направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 