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В Греции активисты написали слово «убийцы» на военной технике США

Они заблокировали поезд с американской бронетехникой.
Сергей Лебедев 2024-03-24 06:34:01
© Фото: Lukas Balandis, imago, Globallookpress

В Греции активисты заблокировали поезд с военной техникой США, который направлялся из порта Александруполис в Болгарию, и написали на ней «убийцы, убирайтесь домой». Об этом в субботу сообщил сайт 902.gr.

В акции участвовали члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации. Они кричали «Александруполис - порт народов, а не оплот империалистов» и требовали войска НАТО покинуть регион.

Ранее сообщалось, что в греческий порт доставили американские танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley. Они предназначены для боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии НАТО.

В Александруполисе уже выгрузили более 3 000 единиц вооружений и тяжелых транспортных средств, которые перевезли в Восточную Европу.

#танки #НАТО #сша #Греция #акция #коммунисты
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