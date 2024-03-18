Танки Abrams и БМП Bradley доставлены в греческий порт Александруполис

Американские танки Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley доставлены в греческий порт города Александруполис. Об этом сообщает портал gnomionline.gr.

Данная техника предназначена для боевой группы 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии НАТО. С грузового судна Leroy A. Mendonica на берег доставлены M1A2 Abrams, M2 Bradley, бронеавтомобили JLTV.

В этой гавани уже выгружено более трех тысяч единиц вооружений и тяжелых транспортных средств, которые были перевезены автомобильным и железнодорожным транспортом в Восточную Европу в обход пролива Дарданеллы.

Танк Abrams оборудован системой управления огнем со встроенным лазерным дальномером. На танке стоит газотурбинный двигатель, что снижает его шумность, но приводит к большому расходу топлива. С другой стороны, такая силовая установка всеядна - может потреблять дизель, бензин или реактивное топливо. Экипаж американского танка состоит из четырех человек. Abrams вооружен 120-мм пушкой и пулеметами.