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Израиль нанес серию ударов по ливанскому городу Баальбек, есть погибший

Израильские военные нанесли удары по территории Ливана, на которой находились объекты, используемые группировкой «Хезболла».
Марина Крижановская 2024-03-12 01:16:01
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Истребители ВВС Израиля нанесли удары ракетами по пригороду ливанского Баальбека. Там располагается крупный форпост ливанской военизированной организации «Хезболла».

Инцидент произошел в 21:41 по времени GMT (Greenwich Mean Time, 00:41 по московскому времени). О происшествии со ссылкой на источник сообщил местный телеканал Al Hadath.

«Израиль нанес удар по трехэтажному дому, используемому "Хезболлой" в поселке Ансар в Баальбеке», - уточнили журналисты.

Через две минуты - 00:43 - сообщалось, что израильские истребители атаковали используемый «Хезболлой» склад в пригороде Тарая и Шимстар. В 00:46 источники телеканала указали , что «Хезболла» вокруг этого склада начала возводить кордон безопасности.

Относительно атаки по трехэтажному дому в 00:48 стало известно, что в результате авианалетов по меньшей мере погиб один мирный житель и еще несколько получили ранения.

По информации ТАСС, также Израиль ударил по объекту в районе Дурус недалеко от госпиталя Дар аль-Амаль и по одному из домов рядом со школой Аль-Мехди в Шимстаре. Вместе с этим ударам подверглась бензозаправочная станция в Дии и пригороде Тарая.

После эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года и с началом проведения израильскими вооруженными силами наземной операции в секторе Газа, авиационные удары наносятся как по палестинскому анклаву, так по отдельным районам Ливана и Сирии и по поселениям на Западном берегу реки Иордан.

Накануне сообщалось о гибели трех бойцов при ударе израильского БПЛА по машине на юге Ливана. Еще один член исламистского сопротивления получил ранения. Инцидент произошел в поселке Эль-Хабария,

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