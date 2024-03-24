Антонов направил ноту США из-за проблем с безопасностью на выборах

Посол России в США Анатолий Антонов назвал недопустимыми просчеты американских спецслужб в вопросах безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии. Дипломат направил соответствующую ноту. С его слов, полиция прибыла к заблокированному посольству на полтора часа позже.

«Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Антонов анонсировал обращение к властям США по поводу недостаточного обеспечения безопасности посольства во время выборов президента РФ. Некоторое время демонстранты блокировали вход в дипмиссию, мешая россиянам, пришедшим туда для голосования.

Провокации не помогли, по итогам голосования за рубежом Владимир Путин победил с результатом 72,3% голосов, сообщил ЦИК РФ. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу на выборах с 87,28% голосов.