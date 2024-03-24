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Антонов направил ноту США из-за проблем с безопасностью на выборах

В день голосования на выборах президента многие россияне 1,5 часа не могли попасть в посольство из-за агрессивных демонстрантов.
Ян Брацкий 2024-03-24 04:58:01
© Фото: Bai Xueqi, Xinhua, Globallookpress

Посол России в США Анатолий Антонов назвал недопустимыми просчеты американских спецслужб в вопросах безопасности на выборах президента России, которые проводились в дипмиссии. Дипломат направил соответствующую ноту. С его слов, полиция прибыла к заблокированному посольству на полтора часа позже.

«Это недопустимо. Страна принимающая обязана обеспечить безопасность, именно это мы обозначили в ноте», - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее Антонов анонсировал обращение к властям США по поводу недостаточного обеспечения безопасности посольства во время выборов президента РФ. Некоторое время демонстранты блокировали вход в дипмиссию, мешая россиянам, пришедшим туда для голосования.

Провокации не помогли, по итогам голосования за рубежом Владимир Путин победил с результатом 72,3% голосов, сообщил ЦИК РФ. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу на выборах с 87,28% голосов.

#Путин #сша #голосование #«Антонов» #Президент #нота
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