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Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом

В выборах президента участвовали россияне из Вашингтона, Хьюстона,  Нью-Йорка, Парижа, Берлина и других городов за границей.  
Ирина Егорова 2024-03-20 19:13:01
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press

ЦИК РФ озвучил результат Владимира Путина на президентских выборах за рубежом. Он набрал 72,3% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

В свою очередь, Николай Харитонов получил 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,97, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — 16,65.

Голосование за рубежом было организовано при посольствах РФ. Россияне смогли принять участие в выборах из Вашингтона, Хьюстона,  Нью-Йорка, Парижа. Также проголосовать можно было в Буэнос-Айресе, испанской Барселоне, Лиссабоне, Любляне, Торонто, Мехико, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Марселе, Берлине.

Впервые выборы были многодневными - посетить избирательные участки можно было в любой из трех дней голосования. Также в первый раз в истории Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская область и Запорожье принимали участие в выборах президента России. 

Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России. Сам глава государства проголосовал электронно.

#Выборы #голосование #Владимир Путин #ЦИК РФ #результат #за рубежом
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