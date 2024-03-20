Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента России за рубежом

ЦИК РФ озвучил результат Владимира Путина на президентских выборах за рубежом. Он набрал 72,3% голосов, следует из данных на сайте ЦИК.

В свою очередь, Николай Харитонов получил 2,22% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий — 1,97, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков — 16,65.

Голосование за рубежом было организовано при посольствах РФ. Россияне смогли принять участие в выборах из Вашингтона, Хьюстона, Нью-Йорка, Парижа. Также проголосовать можно было в Буэнос-Айресе, испанской Барселоне, Лиссабоне, Любляне, Торонто, Мехико, Рио-де-Жанейро, Сантьяго, Марселе, Берлине.

Впервые выборы были многодневными - посетить избирательные участки можно было в любой из трех дней голосования. Также в первый раз в истории Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская область и Запорожье принимали участие в выборах президента России.

Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов набрал 87,28% на выборах президента России. Сам глава государства проголосовал электронно.