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Теракт в «Крокусе» могут осудить на ближайшем заседании Совбеза ООН

По мнению замгенсека ООН Владимира Воронкова, совершившие теракт нелюди должны понести суровое наказание.
Ян Брацкий 2024-03-24 07:14:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Кровавый теракт в «Крокус Сити Холле» могут осудить на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН. Об этом заявил заместитель генсека организации, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков.

«Терроризм не имеет оправданий, а совершившие его нелюди должны понести суровое наказание. Я шокирован зверским убийством террористами невинных людей: детей, женщин, мужчин», - сказал Воронков в беседе с РИА Новости.

Замгенсека выразил соболезнования родственникам жертв и отметил жесткую реакцию генерального секретаря ООН на случившееся. Атаку на безоружных и беззащитных людей он назвал варварской. С его слов, Антониу Гутерриш подчеркнул важность международного взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Стрельба и последовавший за ней пожар произошли в «Крокусе» вечером 22 марта. В момент трагедии люди заполняли зрительный зал перед концертом. Туда ворвались вооруженные боевики и открыли огонь по всем, кто попадался им на пути. Жертвами теракта стали 133 человека. В память о них в России начался общенациональный траур.

#Теракт #Совбез ООН #Трагедия #траур #Крокус сити холл
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