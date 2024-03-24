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Суд рассмотрит вопрос об аресте двух фигурантов дела о теракте в закрытом режиме

Данная мера принята в целях безопасности участников процесса.
Глеб Владовский 2024-03-24 23:06:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Басманный суд рассмотрит тему ареста двух обвиняемых в нападении на «Крокус-сити холл» в закрытом формате.

Сообщается, что журналистов попросили покинуть зал суда. Уточняется, что данная мера была принята с целью обеспечить безопасность для всех участников процесса.

Напомним, что 32-летнего Далерджона Мирзоева и 30-летнего Саидакрами Рачабализода обвинили в совершении теракта в «Крокус-сити холле». Сообщалось, что за расстрел людей в торговом центре им обещали выплатить полмиллиона рублей. Обвиняемым грозит пожизненное тюремное заключение.

#в стране и мире #суд #обвиняемые #крокус сити
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