Разведчик-снайпер «Шика» рассказал, как в одиночку уничтожил семь боевиков

Разведчик-снайпер с позывным «Шика» рассказал, как он ведет боевую работу из укрытых огневых точек на Купянском направлении в зоне СВО. В составе 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» он вместе с другими снайперами уничтожает особо важные цели и живую силу противника, поддерживает работу мотострелковых и танковых подразделений.

«Шика» получил 75 000 рублей за то, что уничтожил целое отделение украинских боевиков. За одну ночь он последовательно ликвидировал семь из восьми человек отделения.

«Они выходили с часу до пяти утра, в этот промежуток я их и отстреливал. До семи человек, как раз семь и было. восьмой уполз. У него было ранение в живот», - сообщил боец.

Он также рассказал об опасных моментах своей работы. Так, боевики регулярно работают минометом по тому месту, где находится снайпер. На одном из выездов ВСУ начали обстреливать из миномета район, в котором засел «Шика». В течение получаса он находился под постоянным огнем.

«Буквально на последнем выезде я сделал серию из четырех выстрелов в четыре цели. Где-то с полчаса мой район долбили минометом. Я соответственно не выходил. Это было ночью», - поделился снайпер.

Бойцы группировки «Запад» поражают цели на расстоянии более 1 000 метров, несмотря на сложный рельеф, минные заграждения и обстрелы противника. В этом деле им помогают в том числе современные прицелы, которые позволяют повысить эффективность стрельбы.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.