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Оператор БПЛА «Немезис» рассказал о возможностях FPV-дронов

Современное вооружение помогает российским военным сражаться с противником в зоне специальной военной операции.
Павел Кутаренко 2024-02-27 20:52:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Три атаки штурмовых групп противника отразили подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Уничтожили бронеавтомобили, гаубицу и станцию РЭБ. Украинские националисты потеряли больше 130 человек. Сражаться с врагом нашим военнослужащим помогает современная техника.

Южно-Донецкое направление, на кадрах - боевая работа операторов FPV-дронов 5-ой бригады им. Александра Захарченко. Противнику не спрятаться от них ни в окопах, ни в постройках.

Весьма шустрый, простой в изготовлении и крайне грозный в умелых руках - такой дрон-камикадзе оснащают как кумулятивным, так и термобарическим зарядом.

«Данный дрон максимально может поднять 800 грамм, есть дроны-камикадзе, которые могут поднять до 400 кг. По объему танк может уничтожить, БМП, здание одноэтажное может «сложить»», - рассказал оператор БПЛА, позывной «Немезис».

Точная работа с одного выстрела - через тепловизионный прицел снайперской винтовки противник виден даже в полной темноте. Каким современным вооружением оснащены российские военные - смотрите в сюжете Павла Кутаренко для программы «Новости».

#армия #Южно-Донецкое направление #FPV-дрон
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