Воробьев рассказал, кто первый из пострадавших в «Крокусе» получит выплаты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в первую очередь компенсационные выплаты будут начислены тем пострадавшим в результате теракта в «Крокусе», кто сейчас находится в стационарах.

«Что касается денежного возмещения, то в первую очередь отрабатываем начало выплат пострадавшим, которые лежат в стационаре», - написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Также одной из задач, которая стоит перед оперативным штабом, является установление таблиц тех, кто пропал. По словам главы Подмосковья, на концерте были люди минимум из 40 регионов России.

Ранее сообщалось, что близкие погибшие получат по три миллиона рублей, по миллиону будет начислено пострадавшим, которые находятся

Первые пострадавшие в «Крокус Сити Холле» москвичи, люди из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, Республики Удмуртия, Пермского края уже получили единовременную материальную помощь.

Оформить выплату можно в центре приема заявлений по адресу Краснопрудная улица, 13 в столице. Он будет работать ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Контактный телефон +7 (499) 975-23-33. В Московской области можно обратиться в центр помощи по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп. 1.

Также начался процесс выдачи личных вещей - их можно получить в зале №8 в Крокус Экспо. В первую очередь тем, у кого на руках есть гардеробная бирка. Также можно будет забрать свой автомобиль.Владельцев попросили взять с собой необходимые документы на транспорт, если они сохранились.