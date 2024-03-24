Кононенко с МКС выразил поддержку пострадавшим и семьям погибших в «Крокусе»

Командир отряда космонавтов Роскосмоса, в данный момент командир МКС Олег Кононенко с борта станции выразил поддержку и соболезнование всем пострадавшим и семьям погибших в «Крокус Сити холле».

«Мы глубоко потрясены известиями об ужасном теракте, произошедшем в "Крокус Сити холле". Очень тяжело видеть жестокие кадры нападения на мирных граждан нашей страны», - сказал он.

Кононенко отметил, что космонавты следят за сообщениями о том, как люди помогали друг другу на месте трагедии и проявляли настоящий героизм. Командир МКС выразил уверенность, что трагедия еще больше сплотит россиян перед внешними угрозами.

«Решительно осуждаю это бесчеловечное террористическое нападение и от имени всего экипажа Международной космической станции и от себя лично выражаю слова поддержки и соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе со всей Россией!» - сказал он.

По последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити холле» пострадали 180 человек. Число погибших составляет 137 человек, в их числе трое детей. 24 марта в стране объявлен общенациональный траур.