Спасшийся из «Крокуса» комментатор Виктор Гусев приехал за своей машиной

Спортивный комментатор Виктор Гусев, который был в день теракта в «Крокус Сити холле» с женой, другом и его сыном и сумел выйти из концертного зала, приехал к комплексу, чтобы забрать свой автомобиль.

Сегодня с 18 часов в «Крокусе» должны начать возвращать посетителям вещи и автомобили, оставленные там в день вооруженной атаки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выдавать их будут по жетонам.

Вещи будут отдавать владельцам в 5-м зале павильона №2 по адресу: Красногорск, ул. Международная, д. 18, уточнили в СК РФ.

Чтобы забрать машину, нужно взять документы на нее, если они уцелели. Всего на территории комплекса 383 оставленных автомобиля. Сейчас сотрудники ГИБДД обзванивают владельцев первых 100 автомобилей и предлагают их забрать.