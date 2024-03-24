МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Спасшийся из «Крокуса» комментатор Виктор Гусев приехал за своей машиной

Сегодня с 18 часов в «Крокусе» должны начать возвращать посетителям вещи и автомобили.
Владимир Рубанов 2024-03-24 18:43:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спортивный комментатор Виктор Гусев, который был в день теракта в «Крокус Сити холле» с женой, другом и его сыном и сумел выйти из концертного зала, приехал к комплексу, чтобы забрать свой автомобиль.

Сегодня с 18 часов в «Крокусе» должны начать возвращать посетителям вещи и автомобили, оставленные там в день вооруженной атаки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выдавать их будут по жетонам.

Вещи будут отдавать владельцам в 5-м зале павильона №2 по адресу: Красногорск, ул. Международная, д. 18, уточнили в СК РФ.

Чтобы забрать машину, нужно взять документы на нее, если они уцелели. Всего на территории комплекса 383 оставленных автомобиля. Сейчас сотрудники ГИБДД обзванивают владельцев первых 100 автомобилей и предлагают их забрать.

#Автомобили #Теракт #Виктор Гусев #наш эксклюзив #вещи #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 