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Оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи начнут выдавать в 18 часов

Оставшиеся на территории «Крокуса» машины тоже начинают возвращать. Всего их оказалось 383.
Владимир Рубанов 2024-03-24 14:49:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: vorobiev_live, Telegram

Оставленные в гардеробе «Крокус Сити холла» вещи начнут выдавать в 18:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Полиция дала "добро", прокуратура дала "добро", СК дал "добро". С 18 часов люди с жетонами могут подходить», - сказал глава региона, отмечает «360».

Оставшиеся на территории «Крокуса» машины тоже начинают возвращать. Всего их оказалось 383. Сейчас сотрудники ГИБДД обзванивают владельцев первых 100 автомобилей и предлагают их забрать.

В результате теракта, по последним данным, погибли 133 человека и 152 пострадали.

В здании продолжается разбор завалов и число жертв еще может вырасти. Для работа в эпицентре пожара, концертном зале «Крокус Сити Холл», туда прибыла тяжелая техника.

#Теракт #разбор завалов #Андрей Воробьев #Крокус сити холл #возврат вещей
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