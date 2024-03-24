Оставленные в гардеробе «Крокуса» вещи начнут выдавать в 18 часов

Оставленные в гардеробе «Крокус Сити холла» вещи начнут выдавать в 18:00, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Полиция дала "добро", прокуратура дала "добро", СК дал "добро". С 18 часов люди с жетонами могут подходить», - сказал глава региона, отмечает «360».

Оставшиеся на территории «Крокуса» машины тоже начинают возвращать. Всего их оказалось 383. Сейчас сотрудники ГИБДД обзванивают владельцев первых 100 автомобилей и предлагают их забрать.

В результате теракта, по последним данным, погибли 133 человека и 152 пострадали.

В здании продолжается разбор завалов и число жертв еще может вырасти. Для работа в эпицентре пожара, концертном зале «Крокус Сити Холл», туда прибыла тяжелая техника.