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Очевидец снял, как охранник руководил паникующими в «Крокусе» и показывал выход

Сотрудник концертного зала объясняет посетителям, как действовать, и проводит их к выходу. Люди спускаются по лестнице, освещая путь фонариками.
Ирина Егорова 2024-03-24 17:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Очевидец заснял на видео, как охранник помогает людям эвакуироваться из задымленного здания во время теракта в «Крокус Сити Холле». Он дает четкие указания и без паники руководит толпой, направляя их к выходу.

На фоне слышны оповещения пожарной безопасности - людей просят не пользоваться лифтами. На кадрах виден дым, многие люди закрывают лицо платками, рукавами, большинство из посетителей без верхней одежды.

Сотрудник концертного зала объясняет посетителям, как действовать, и проводит их к выходу. Люди спускаются по лестнице, освещая путь фонариками.

В «Крокус Сити Холле» проходили инструктажи и сотрудники знали об эвакуационных выходах, поэтому все, кто мог, подсказывал паникующим и направлял к выходу. Так поступил и 15-летний школьник Ислам Халилов, который работал в гардеробе на минус первом этаже. Он 40 минут выводил людей из горящего здания, направлял их в сторону «Крокус Экспо». Благодаря ему спаслось около 100 человек.

Жертвами теракта стали 137 человек - трое из них дети, опознано 62 тела, пишет СК РФ. На данный момент продолжается осмотр места преступления, спасатели ликвидируют завалы вручную и при помощи техники. А неравнодушные люди, желающие почтить память погибших приносят к стихийному памятнику цветы, игрушки, свечи, иконы, плакаты. Некоторые, чтобы возложить цветы стоят в очереди несколько часов под дождем.

#в стране и мире #пожар #Теракт #помощь #пострадавшие #эвакуация #охранник #Крокус сити холл
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