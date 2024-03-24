«На ощупь вел жену за руку»: очевидец рассказал, как выбрался из «Крокуса»

Специалист в сфере пожарной безопасности Сергей рассказал «Звезде», как выбрался вместе с женой из охваченного огнем здания «Крокус Сити холла». Когда началась стрельба, они группой в несколько десятков человек побежали наверх, открыли дверь в помещение, где лежали какие-то елочные украшения.

«Мужчины пошли выше, мы стену выломали гипсокартонную, там был тупик. Металл какой-то, мы не смогли его дальше сломать. Везде был тупик. Вернулись туда, где елочные игрушки. Мы не знали, сколько их, где они. Заблокировали дверь. Там были свалены столы, люди на них залезли. Я говорю: слезайте со столов, ложитесь на пол. И мы затихли. Я взял палку - мало ли что», - рассказал Сергей.

Пока все затаились, он ходил и смотрел, есть ли поблизости какие-то люки или двери - хотел забраться на кровлю и осмотреться. Поблизости нашелся люк, но оттуда повалил черный дым. Выхода не было, пришлось разблокировать двери и бежать вниз.

«Я работаю в сфере пожарной безопасности и понимаю, что и куда делать. Почему-то на аварийном выходе погас свет. Хотя линия должна быть проложена отдельно в металлической трубе. Свет не должен гаснуть ни при каких условиях. Черный дым. Нет ни табличек, ни лестниц. Я бывал в дыму, но не в таком. На ощупь, ничего не видно, просто держу жену за руку, иду и людям говорю: вниз надо, потому что дым идет наверх», - рассказал Сергей.

Внизу нашелся аварийный выход. Оттуда почему-то бежали люди, и Сергей подумал, что там стреляют. Но оказалось, что люди просто не смогли открыть дверь.

«Потому что нет зеленой кнопки, которая разблокирует замок. По правилам должна быть кнопка и табличка: при опасности разблокировать замок. Я ставил такие замки и я понимаю, что нужно вырвать провод 12 вольт, никого не убьет. Я вырвал, дверь открылась. Но люди этого не понимали. Тем более в дыму, в панике», - рассказал Сергей.

Беглецы не видели и не слышали полиции. Нашли какой-то большой зал и спрятались в туалете поблизости.

«И опять черный дым повалил, что-то начало падать. Где дымоудаление? Говорю: надо отсюда убираться. На ощупь крались с женой, нашли какую-то переборку между двумя ангарами. Выходим - там уже дыма не было. Все было на свету, мы перебежками, вышли, получается, сзади. На антипанику нажали, это ручка такая. Вышли, увидели полицейских. Отошли такие за мусорный контейнер. Там люди в полицейской форме. Я кричу: вы из полиции? Говорят - да. И мы, как-то не знаю уже, на нервах, поверили», - рассказал Сергей.

В результате теракта погибло по последним данным 133 человека, но спасатели еще продолжают разбор завалов сгоревшего концертного зала. Число пострадавших в «Крокусе» выросло до 154.