В Белгороде превратили луноход в дистанционно управляемый модуль «Кактус»

Инженеры-конструкторы из Белгородской области приспособили для нужд армии функционал лунохода. На базе космического вездехода они создали дистанционно управляемую платформу «Кактус». Вероятно, за схожий с растением внешний вид. Модуль способен отстреливать «иголки» с противопехотными осколочными минами типа ПОМ-2.

Теперь вместе с военными инженерами ее учат разминировать проходы для штурмовых групп, и, наоборот, ставить противотанковый минный шлагбаум, спасая жизни саперов на особо опасных участках. По заданию Главного управления боевой подготовки изделие пройдет испытания на передовой.

«Они создают площадь минирования шириной порядка 20 метров, глубиной 35-40 метров. Одна кассета позволяет нам заминировать практически перекресток. Датчиками цели является мононить, которая идет к специальному взрывателю флажкового типа. Когда противник задевает мононить, идет ногой, а ее не видно, она срабатывает», - рассказал научный сотрудник Научно-исследовательского испытательного института Военно-инженерной академии им. Д.М. Карбышева корреспонденту программы «Служу России» на телеканале «Звезда».

Этот наземный беспилотник делает работу, которую обычно выполняют два-три бойца. Он везет шесть инженерных кассетных боеприпаса по четыре противопехотной мины в каждом. С его помощью можно заминировать территорию размером с футбольное поле, находясь в более безопасным месте, за 2 км от линии соприкосновения.

Запрос на разработку универсальной управляемой платформы пришел непосредственно от бойцов из зоны СВО. За непростую задачу взялись инженеры-конструкторы одного из научных институтов. Они доработали идею беспилотной управляемой платформы для космических исследований, типа лунохода, под задачи инженерных подразделений российских войск.

В основе механизма - независимая шарнирно-сочлененная подвеска, которая делает платформу практически вездеходом. Летний вариант на колесах быстрее. Всепогодный на гусеничном ходу готов к любым препятствиям. Техническое решение и проходимость «кактуса» оценили на передовой.

«Эта платформа имеет клиренс 20 см, а преодолевать она может препятствия высотой до 45 см», - отметил разработчик дистанционно-управляемой платформы «Кактус».

А еще платформа компактная, весит от 60 до 100 кг, ее можно перевозить даже в легковом автомобиле. Управляется оператором с дистанционного пульта на дальности до 2 км в режиме прямой видимости. Работает от аккумулятора. В зависимости от задачи, боевой нагрузки и рельефа питания хватает на 4-6 часов работы.

Ранее в Минобороны России показали, как с помощью робота-сапера «Уран-6» военные инженеры уничтожили противопехотные мины под Донецком. При обезвреживании противотанковых мин саперы задействовали индукционные миноискатели ИМП-3.