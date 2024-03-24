Медик Садыков рассказал, как террористы бесчеловечно убили ребенка в «Крокусе»

Во время нападения на «Крокус Сити Холл» террористы жестоко убили 10-летнюю девочку. Они выстрелили ей прямо в голову. Об этом рассказал медик Руслан Садыков, чьи коллеги в этот момент дежурили на концерте и расставляли оборудование в кабинете на -1 первом этаже.

«Они начали прикрывать администратора, который находился рядом с ними. Он, когда вышел из этого кабинета на его глазах застрелили 10-летнюю девочку, прям в голову выстрелили», - рассказал «Звезде» Руслан Садыков.

Тем, кого еще можно было спасти, врачи оказывали первую помощь. Из горящего здания они смогли вывести более 10 человек через подземный паркинг. Затем медики снова вернулись. Вместе с пожарными и силовиками они попытались прорваться к туалету, где были люди, но попасть туда было невозможно из-за мощного пламени.

Напомним, в результате теракта в «Крокус Сити Холле», по последним данным, погибли 133 человека. Среди жертв трагедии есть трое детей.