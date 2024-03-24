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«Все горело, все плавилось»: в Сербии вспоминают жертв бомбардировок НАТО

Во время западной агрессии ракеты «Томагавк» уничтожили телецентр в Белграде.
Роман Закурдаев 2024-03-24 13:26:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ровно 25 лет назад силы НАТО начали бомбить Югославию. Западная авиация наносила удары по гражданским объектам. В том числе американские крылатые ракет «Томагавк» уничтожили телецентр в Белграде. Тогда погибли 16 человек.

Среди выживших в результате удара по зданию Радио и Телевидения Сербии был Боян Миятович. Он работал там охранником в тот момент, когда была бомбардировка.

«Когда искали выживших, мы не могли найти и опознать своих коллег. Все горело, все плавилось, все было разрушено. Это было страшно», - вспоминает он.

Боян Миятович убежден, что цель НАТО заключалась в том, чтобы югославские СМИ не могли рассказывать всю правду о ситуации.

Ранее российский посол Александр Боцан-Харченко отметил, что западные страны не смогли сломить Сербию. Все планы НАТО нарушили стойкость сербов и активная позиция Россия.

#Сербия #югославия #НАТО #наш эксклюзив #бомбардировка #Телецентр
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