Ровно 25 лет назад силы НАТО начали бомбить Югославию. Западная авиация наносила удары по гражданским объектам. В том числе американские крылатые ракет «Томагавк» уничтожили телецентр в Белграде. Тогда погибли 16 человек.

Среди выживших в результате удара по зданию Радио и Телевидения Сербии был Боян Миятович. Он работал там охранником в тот момент, когда была бомбардировка.

«Когда искали выживших, мы не могли найти и опознать своих коллег. Все горело, все плавилось, все было разрушено. Это было страшно», - вспоминает он.

Боян Миятович убежден, что цель НАТО заключалась в том, чтобы югославские СМИ не могли рассказывать всю правду о ситуации.

Ранее российский посол Александр Боцан-Харченко отметил, что западные страны не смогли сломить Сербию. Все планы НАТО нарушили стойкость сербов и активная позиция Россия.