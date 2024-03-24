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Посол РФ заявил, что стойкость сербов нарушила все планы НАТО в 1999 году

Александр Боцан-Харченко отметил, что западные страны не смогли сломить сербов.
Сергей Лебедев 2024-03-24 11:07:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня исполнилось ровно 25 лет с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия. Западные страны несколько месяцев бомбили суверенное государство, но так и не смогли его сломить. Первоначальные планы альянса рухнули и не осуществились. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Тут сработала стойкость сербской армии и Сербии в целом, поточу что Сербия продолжала функционировать, несмотря на массовые ракетно-бомбовые удары. Функционировала экономика, инфраструктура. Государство сохранилось. Сохранилась государственная жизнь. Сербы проявляли стойкость. Естественно, это в первую очередь разрушило планы НАТО добиться победы за несколько дней, максимум за 2-3 недели», - отметил дипломат.

Кроме того, по его словам, планам НАТО воспрепятствовала и активная позиция России в международных организациях.

«Российская дипломатия объясняла суть происходящего, давала международно-правовые квалификации», - добавил Александр Боцан-Харченко.

Посол отметил, что уже позже Запад, который не одержал победу, взялся за провоцирование и подталкивание Приштины к очередному кризису и погрому сербов, что произошло в 2004 году.

«Хотели взять реванш хотя бы таким образом, спровоцировать новый кризис и поставить вопрос статуса Косово», - сказал дипломат.

Напомним, в 1999 году силы НАТО в обход позиции Совета безопасности ООН начали бомбить Югославию. Авиационные удары длились с 24 марта по 10 июня того года. По данным властей Сербии, погибло почти 2,5 тысяч человек, еще 12,5 тысяч пострадали.

#Сербия #югославия #косово #наш эксклюзив #Александр Боцан-Харченко #25 лет
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