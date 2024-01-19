Саперы показали уничтожение роботом «Уран-6» противопехотных мин под Донецком

Инженерные подразделения 1-го армейского корпуса разминируют сельскохозяйственные угодья и участки, прилегающие к пунктам электропередач под Донецком для безопасности мирных граждан. В работе они используют робототехнический комплекс разминирования «Уран-6».

Саперы обезвредили противотанковые мины, задействовав при этом индукционные миноискатели ИМП-3. Робота-сапера «Уран-6» они использовали для борьбы с противопехотными минами.

«Сначала запускаем робота, который помогает нам вести инженерную разведку. Он уничтожает противопехотные мины. Если мы находим противотанковые мины, уже работаем мы, чтобы робот не подорвался. Мы уничтожаем накладным зарядом противотанковые мины, а робот работает только на противопехотные», - объяснил старший сапер с позывным «Каспер».

Он также рассказал, что мотивирует его и его товарищей идти на такой риск. По словам сапера, их работа обеспечивает безопасность мирных жителей, в том числе детей.

«Мотивирует то, что мы делаем полезные вещи. Разминируем поля, разминируем города, чтобы люди не подрывались, дети спокойно гуляли в парках», - поделился боец.

Саперы заверили, что дистанционно управляемый «Уран-6» отлично справляется с разминированием местности от противопехотных мин.

Из-за насыщенных боевых действий с 2014 года под Донецком территории плотно заминированы, что составляет огромный риск для жизни гражданского населения, а также препятствует работе электриков. Благодаря работе наших военнослужащих из подразделения инженерного разминирования местные электрики получают свободный доступ к объектам электропередач, чтобы чинить оборудование и восстанавливать электроснабжение в домах мирных жителей и в социальных учреждениях.

Оставленные украинскими боевиками на территории ДНР и ЛНР мины подвергают серьезному риску мирное население этих регионов. Ранее в поселке-призраке под Мариуполем обнаружили растяжки, мины и механизмы замыкания, оставленные ВСУ. Российские саперы уничтожили взрывоопасные предметы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.