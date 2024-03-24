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Муфтий наградит 15-летнего мальчика, спасшего 100 человек из «Крокуса»

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин вручит школьнику медаль мусульман России «За заслуги».
Максим Крюков 2024-03-24 12:28:01
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Пятнадцатилетнего Ислама Халилова, который подрабатывал гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» и во время теракта 22 марта вывел из концертного зала более ста человек, представили к высокой награде мусульман. Соответствующее решение принял духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

В Совете муфтиев России сообщили, что за смелость и спасение людей мальчику вручат медаль мусульман России «За заслуги». Церемония награждения пройдет во время пятничной молитвы в Соборной мечети в Москве. Отмечается, что муфтий передал отцу и сыну Халиловым личное приглашение.

После случившегося Ислам рассказал, что при трудоустройстве со всеми сотрудниками проводили инструктаж на случай чрезвычайных ситуаций. В момент, когда вооруженные террористы ворвались в концертный зал, он действовал по инструкции. Школьник сумел направить толпу людей, которая направлялась в тупик, в сторону служебного входа. После этого он вывел посетителей «Крокуса» на улицу - в безопасное место.

#награда #Теракт #спасение #Мальчик #муфтий #Крокус сити холл #гардеробщик
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