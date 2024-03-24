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Эксперт Офицеров-Бельский назвал Сербию одной из главных пострадавших в 20 веке

По мнению политолога, на фоне происходящих событий привлекательность проектов Запада теряется для Сербии.
Анна Назайкина 2024-03-24 10:24:01
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

С тех пор, как Запад фрагментировал Югославию искусственным образом, Сербия пребывает в тяжелом состоянии с экономической точки зрения, сербской экономике очень трудно развиваться. Об этом в беседе со «Звездой» заявил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, социологические опросы показывают, что более половины молодых сербов хотели бы переехать жить в другие страны.

«Это на самом деле очень страшная цифра, которая говорит о том, что сделали Сербии, страна так и не смогла вновь войти в русло развития», - сказал он.

Офицеров-Бельский считает, что две главные пострадавшие в 20 веке страны - это Сербия и Венгрия, лишившиеся огромных территорий.

«Запад, конечно же, предлагает войти в русло развития, но это большой вопрос, что Запад понимает под развитием...Запад предлагает Сербии интеграцию в НАТО, интеграцию в ЕС. Сербы этому сопротивлялись, старались побыть на некоторой дистанции от Запада. Это не только с отношениями с Россией связано. Это связано с тем, что память о том, как натовцы их бомбили, это память она на очень долго», - сказал политолог.

Сербские политики не брали на себя смелость интегрировать страну в западные институты, а сейчас, когда общество начинает созревать, становится понятно, что сама по себе привлекательность западных проектов начинает теряться, становится понятно, что «стремиться туда не стоит», заявил эксперт.

«Западная модель успеха основана на остатках от награбленного в прежних колониях...Запад заканчивает проедать то, что наворовал столетиями», - подчеркнул Офицеров-Бельский.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как НАТО начало преступную операцию против Югославии вечером 24 марта 1999 года.

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