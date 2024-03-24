Средства ПВО уничтожили 19 снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», сообщает Минобороны России.
Дежурные средства ПВО вовремя выявили и уничтожили 19 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.
Сегодня утром украинские беспилотники также атаковали Старооскольский округ и Чернянский район в Белгородской области. Один человек погиб, двое получили ранения. Кроме того, националисты открыли огонь по Белгороду, повреждены многоквартирные дома и частные постройки, есть пострадавшие.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов
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