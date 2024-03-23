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Три балкона рухнули в жилом доме Белгорода при атаке ВСУ

Погиб мирный житель, находившийся в одной из квартир.
Сергей Лебедев 2024-03-23 09:45:01
© Фото: vvgladkov, Telegram

В Белгороде в результате воздушной атаки украинских националистов в одном из домов рухнули три балкона. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в момент удара боевиков в одной из квартир находилась супружеская пара.

В результате погиб мужчина. Его супруга получила закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали в городскую больницу №2.

Ранее стало известно, что украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Старооскольский округ и Чернянский район.

Погиб один мирный житель. Также ранены два человека.

#боевики #белгородская область #белгород #Националисты #удар #балкон #Вячеслав Гладков
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