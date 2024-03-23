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Из «Крокус Сити Холла» идет то черный, то белый дым

Это означает, что внутри здания до сих пор идет проливка конструкций.
Сергей Лебедев 2024-03-23 09:35:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В данный момент из «Крокус Сити Холла» идет то черный, то белый дым. Это означает, что внутри здания до сих пор идет проливка конструкций. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» с места трагедии.

Напомним, ранее в МЧС России сообщали, что в ликвидации пожара в концертном зале принимают участие 477 человек. Задействовано 183 единицы техники.

Отмечается, что огонь уничтожил верхние этажи «Крокус Сити Холла». Сейчас спасатели разбирают завалы.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек.

#пожар #Теракт #ЧП #Трагедия #наш эксклюзив #Крокус сити холл
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