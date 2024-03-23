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Трое детей умерли в результате теракта в «Крокус Сити Холле»

Жертвами бесчеловечного нападения стали более 60 человек.
Сергей Лебедев 2024-03-23 09:10:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press

После теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Напомним, накануне вечером террористы напали на посетителей «Крокус Сити Холла», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Погибли более 60 человек. 

Сейчас слова поддержки приходят со всего мира. Соболезнования выражают главы государств, международные организации и неравнодушные люди, которые несут цветы к российским посольствам.

Руководители различных стран заявили, что потрясены этим бесчеловечным нападением. Они пожелали скорейшего выздоровления раненым.

#Подмосковье #Теракт #дети #погибшие #Крокус сити холл
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