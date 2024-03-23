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В 10 утра опубликуют список погибших в результате теракта в «Крокусе»

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, будет размещен список погибших, которых удалось идентифицировать.
Максим Крюков 2024-03-23 08:26:01
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press © Видео: vorobiev_live, Telegram

В 10 часов утра 23 марта в бизнес-центре «Кубик» начнет работу Центр Помощи, в котором родные и близкие погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» смогут получить всю необходимую информацию. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, деятельность Центра, в котором будут работать представители подмосковного и столичного правительств, организуют в помещениях фонда «Защитники Отечества». Также информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии: 122-0. Для жителей Москвы будет действовать номер 8 (800) 550-50-30.

В это же время опубликуют список погибших, которых удалось идентифицировать, отметил Воробьев.

Кроме того, глава региона сообщил, что спасатели приступили к разбору самого сложного участка - зрительного зала. По его словам, там произошло частичное обрушение перекрытий, специалисты будут работать в течение всего дня.

#в стране и мире #Подмосковье #Теракт #Андрей Воробьев #Крокус сити холл #центр помощи #список погибших
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