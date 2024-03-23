В 10 утра опубликуют список погибших в результате теракта в «Крокусе»

В 10 часов утра 23 марта в бизнес-центре «Кубик» начнет работу Центр Помощи, в котором родные и близкие погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» смогут получить всю необходимую информацию. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, деятельность Центра, в котором будут работать представители подмосковного и столичного правительств, организуют в помещениях фонда «Защитники Отечества». Также информацию можно получить, позвонив по телефону горячей линии: 122-0. Для жителей Москвы будет действовать номер 8 (800) 550-50-30.

В это же время опубликуют список погибших, которых удалось идентифицировать, отметил Воробьев.

Кроме того, глава региона сообщил, что спасатели приступили к разбору самого сложного участка - зрительного зала. По его словам, там произошло частичное обрушение перекрытий, специалисты будут работать в течение всего дня.