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Воробьев: спасатели приступили к разбору зрительного зала в «Крокусе»

По словам губернатора Московской области, в зрительном зале произошло частичное обрушение перекрытий, работы будут вестись в течение всего дня.
Максим Крюков 2024-03-23 08:10:01
© Фото: vorobiev_live, Telegram © Видео: vorobiev_live, Telegram

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу по уточнению списков пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что этим утром спасатели приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала, где произошло частичное обрушение перекрытий. Воробьев отметил, что работы будут вестись в течение всего дня.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что к ликвидации пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники.

#Подмосковье #разбор завалов #Андрей Воробьев #Крокус сити холл #зрительный зал
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