Воробьев: спасатели приступили к разбору зрительного зала в «Крокусе»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу по уточнению списков пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», которые в настоящее время находятся в медицинских учреждениях Москвы и Подмосковья. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что этим утром спасатели приступили к разбору самой сложной части - зрительного зала, где произошло частичное обрушение перекрытий. Воробьев отметил, что работы будут вестись в течение всего дня.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что к ликвидации пожара в «Крокусе» привлекли 477 человек и 183 единицы техники.